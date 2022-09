Cantù, nota sulle condizioni di Berdini e Hunt

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù rende noto che, a seguito degli ultimi controlli, verranno rivalutate nelle prossime ore le condizioni di Dario Hunt. Il centro statunitense classe 1989 è infatti stato impiegato solo per 3’42” nella seconda gara di Supercoppa sul campo di Casale Monferrato. Hunt aveva riportato una distorsione alla caviglia sinistra nell’allenamento precedente al match con la Novipiù. La distorsione è lieve, ma il dolore impediva l’esecuzione al massimo dell’intensità dei gesti atletici. Nella gara di ieri ha provato a scendere in campo, ma a causa del riacutizzarsi del dolore, è stato richiamato in panchina da coach Meo Sacchetti in via precauzionale. Verranno successivamente sciolte le riserve relative a un suo possibile utilizzo nella gara di sabato 17 sul campo della Reale Mutua Torino.

Non sarà disponibile invece il play classe 2003 Nicola Berdini. L’esito degli esami strumentali ha evidenziato una lesione muscolare di alcuni millimetri del bicipite femorale. L’atleta ha pertanto già iniziato le sedute di fisioterapia per il recupero, che viene ipotizzato in tre settimane circa.

Uff.Stampa Pall.Cantù