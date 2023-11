Cantù – Novipiù Monferrato, la sala stampa: le parole di Cagnardi

Il commento di coach Devis Cagnardi dopo la vittoria di Cantù su Monferrato.

“È stata una partita a strappi, abbiamo fatto le cose che doveva fare per vincere e di questo siamo molto contenti, anche se qualitativamente non è stata la nostra miglior partita. Ma bisogna anche passare da queste prestazioni e in questi casi bisogna avere la forza di valere la propria supremazia, anche quando non ci esprimiamo al meglio. Il cammino della nostra squadra deve essere sempre mirato al miglioramento, oggi alcune cose non hanno girato per il meglio, abbiamo giocato troppo un po’ al gatto con il topo e ci ha detto bene, ma è pericoloso. Abbiamo fatto le cose giuste ogni volta che sembrava che gli avversari potessero accendersi e di questa cosa va dato atto ai miei ragazzi. In settimana avevamo avuto anche l’inserimento di un giocatore, abbiamo lavorato bene ma ci ha costretto a soffermarci sulle cose basiche, perché dovevamo farle vedere a Riccardo, ma non deve essere un alibi, e siamo contenti del suo minutaggio, perché ha dimostrato di essere un giocatore pronto all’uso. Faccio comunque i complimenti ai miei giocatori, perché queste sono partite pericolose, non abbiamo avuto un’alta qualità di gioco, ma abbiamo avuto una durezza in certi momenti importante che ci ha permesso di fare risultato, parlo soprattutto del secondo quarto difensivo. È il segnale di una squadra che sapeva di dover portare a casa il risultato e da lì è stato tutto un controllo. Abbiamo tanto da lavorare e cercheremo di analizzare la gara per continuare il nostro percorso di crescita”.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’