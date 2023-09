Cantù-Novipiù Monferrato: le parole di Sacchetti e Di Bella

La conferenza stampa degli allenatori dopo Cantù-Monferrato, di Supercoppa LNP Old Wil West.

COACH ROMEO SACCHETTI

“Nel primo tempo abbiamo alternato buone cose a cali di concentrazione. Nel secondo tempo abbiamo iniziato con un’altra intensità, abbiamo fatto subito un break che poi abbiamo gestito fino in alla fine. – commenta coach Sacchetti – Dobbiamo capire che i nostri giocatori hanno grandi capacità di fare canestro, ma non possiamo prescindere dalla difesa e lasciare tiri aperti agli avversari perché fanno canestro anche loro.”

COACH FABIO DI BELLA

“Mi porto a casa le cose positive, che per me sono comunque tante. – commenta coach Di Bella – Veniamo da settimane intense, non siamo una squadra particolarmente lunga e l’assenza del nostro capitano Martinoni è stata importante. Oggi abbiamo dimostrato che siamo una squadra che non guarda all’avversario con timore, ma lo fa con rispetto. Abbiamo cercato di giocare a viso aperto per quanto ne avevamo e sapevamo che nella ripresa saremmo calati. Complimenti a Cantù che ha meritato di vincere.”

UFF.STAMPA PALL.CANTU’