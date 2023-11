Cantù – Real Sebastiani Rieti, la sala stampa: le parole di Cagnardi

Il commento di coach Devis Cagnardi dopo la vittoria di Cantù su Rieti.

“Abbiamo fatto la partita che volevamo. In settimana avevamo lavorato intensamente con grande concentrazione, sfruttando finalmente il fatto di averlo intera, avevamo bisogno di riuscire a gestire i carichi di lavoro pe migliorare la nostra pallacanestro, offensiva e difensiva. Siamo molto soddisfatti della vittoria, ma anche per come è arrivata e per la prestazione. I ragazzi sono riusciti a esprimersi, ne avevamo bisogno perché anche se fin qui avevamo fatto un cammino molto lineare e positivo, arrivavamo comunque da una sconfitta, seppur arrivata in maniera particolare essendo stata la terza partita in una settimana e arrivata dopo alcuni infortuni e un viaggio lungo. Queste cose continuo a ripeterle perché è giusto che i miei giocatori si sentano tutelati, oggi hanno espresso agonismo ed energia, hanno avuto un’ottima comunicazione, anche se non sempre costante e su questa cosa continueremo a lavorare. Siamo soddisfatti dell’apporto dei nostri giovani, perché è il frutto del loro lavoro e impegno. Adesso abbiamo bisogno di tornare in palestra, avere un’altra settimana di lavoro per prepararci alla prossima partita perché non ci sono pause e da domani inizieremo a pensare a domenica prossima”.

uff.stampa pall.cantù