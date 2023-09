Cantù, scrimmage vincente contro l’Assigeco Piacenza

Buon test per l’Acqua S.Bernardo Cantù che nello scrimmage con Piacenza si impone per 73-85 dopo una partita intensa, con le due squadre che non si sono risparmiate dandosi battaglia fino alla sirena finale. Per un soddisfatto coach Sacchetti arrivano indicazioni positive dalla sua squadra, scesa in campo senza Burns e Berdini tenuti a riposo precauzionale, a meno di due settimane dall’inizio del campionato.

LA CRONACA

Avvio deciso di Piacenza che sigla un 6-0 iniziale, ma Cantù si sblocca con il primo canestro di Nikolic. I primi minuti sono molto combattuti, con nessuna delle due squadre capace di allungare. Per Cantù da segnalare l’esordio stagionale di Tarallo, ristabilito dopo l’infortunio. Nel finale di quarto, dopo un timeout di coach Salieri, l’Assigeco con una fiammata riesce a chiudere avanti 22-19 il primo quarto.

Con il passare dei minuti l’Acqua S.Bernardo prende le misure all’aggressività difensiva di Piacenza e trova con costanza il canestro, con Nikolic e i due americani tra i più ispirati. Ma la squadra di coach Sacchetti sale di livello anche nell’altra metà campo e confeziona un parziale che le consente di andare all’intervallo lungo avanti 33-37.

La ripresa inizia sulla falsariga del secondo quarto, con Cantù che nonostante il prevedibile calo di intensità della partita è più ispirata dei padroni di casa e riesce ad andare a bersaglio con quasi tutti i giocatori impiegati sul parquet e allunga sul 48-63 di fine terzo quarto.

Il copione non cambia nell’ultimo quarto con i biancoblu che gestiscono il vantaggio accumulato, tenendo a distanza una Piacenza che non ha mai mollato fino alla sirena, mettendo in campo una notevole applicazione difensiva per tutta la partita. La sirena finale sancisce la vittoria per l’Acqua S.Bernardo 85 a 73.

IL COMMENTO DI COACH SACCHETTI

“Si vedono gli effetti della preparazione, che è stata abbastanza pesante, come normale in questo momento. Siamo stati un po’ pesanti all’inizio e ci abbiamo messo più di un quarto per riuscire a scioglierci, ma abbiamo avuto delle buone risposte da questa partita, soprattutto con un buon terzo quarto. Ci manca ancora un po’ di capacità di accelerare, ma considerato il momento della stagione non ci possiamo lamentare.”



ASSIGECO PIACENZA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 73-85 (22-19, 11-18, 15-26, 25-23)

Assigeco Piacenza: Sabatini 8, Querci 9, Veronesi 8, Miller 15, Skeens 7, Gallo 6, Bonacini 10, Serpilli 3, D’Almeida 7.

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 8, Berdini N.E., Nikolic 19, Nwohuocha, Tarallo 4, Meroni, Bucarelli 13, Hickey 10, Burns N.E., Young 21, Greppi N.E., Cesana 10.