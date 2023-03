Cantù-Torino, la sala stampa: le parole di Sacchetti e Ciani

Cantù vs Torino il post-partita

«Siamo partiti bene in attacco, creando subito un gap importante – spiega coach Sacchetti -. Poi abbiamo iniziato a difendere male nel secondo quarto e Torino ha preso fiducia. Al rientro in campo dopo l’intervallo abbiamo firmato un parziale importante. Ci prendiamo questa vittoria, sapendo che c’erano due assenze pesanti tra le file di Torino. Abbiamo giocato un po’ a sprazzi, ma inizio del secondo tempo abbiamo fatto bene, una cosa che non avevamo fatto contro Cento. Nel terzo quarto abbiamo chiuso l’incontro».

«Per noi è stata una partita difficile – sottolinea coach Ciani -. Cantù ha condotto tutta la gara, sono una squadra che ha fatto bene per tutto il campionato e avevano motivazioni forti dopo la delusione della Coppa Italia. Noi non eravamo al completo e dovevamo controbattere questa forza di Cantù, giocando una partita perfetta, ma non ce l’abbiamo fatta. Oggi non siamo riusciti a fare l’impresa. Nei primi due quarti siamo riusciti a restare in scia. Da inizio terzo quarto, invece, non siamo più emersi».

UFF.STAMPA PALL.CANTU’