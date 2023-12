Cantù – Trapani, la sala stampa: le parole di Cagnardi

Il commento di coach Devis Cagnardi dopo la sfida tra la S.Bernardo-Cinelandia Cantù e Trapani.

“È stata una partita in stile playoff, molto fisica e con grande tensione. È un peccato perché avevamo la necessità di pareggiare la lotta a rimbalzo, e ci siamo riusciti. Abbiamo avuto un buon controllo delle palle perse, nonostante una difesa molto fisica. Abbiamo provato a variare in parte stile di gioco, andando più in post basso perché era una zona del campo dove potevamo creare qualche vantaggio contro i loro esterni. È stata una parte che a un certo punto del terzo quarto scappare via e siamo stati bravi a fare quadrato e a reagire. Abbiamo cercato di difendere al limite delle nostre possibilità, non c’è sfortuna in questa sconfitta ma è c’è un finale punto a punto in cui i nostri avversari sono stati più bravi di noi. È chiaro che ci presentiamo con Bucarelli scavigliato che ha fatto zero allenamenti, poi si fa male Burns e abbiamo avuto un contraccolpo. Siamo stati bravi a livello emotivo a fare quadrato, poi sono stati i fattori più importanti, come le basse percentuali da tre e un paio di errori difensivi alla fine, senza togliere nulla alla bravura di Imbrò che con i due canestri finale ha creato la forbice decisiva per il risultato finale, ma noi avremmo dovuto fare delle cose diverse in quelle circostanze. Peccato perché è stata diversa dalle nostre solite, molto dura e fisica e siamo stati bravi in difesa e a rimbalzo. Merito ai nostri avversari, bastava veramente poco per riuscire a strapparla e siamo molto rammaricati per questo.”

uff.stampa pall.cantù