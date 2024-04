Cantù – Udine, la sala stampa: le parole di Cagnardi

Il commento in conferenza stampa di coach Devis Cagnardi dopo la vittoria dell’Acqua S.Bernardo Cantù contro Udine.

“È stata una partita che volevamo affrontare così, perché era l’ultima in casa davanti ai nostri tifosi prima dei playoff. Avevamo il bisogno, più che dei due punti in classifica, di giocare una partita che desse continuità alle ultime settimane. Volevamo giocare una partita di squadra. Difensivamente, per una questione di fiducia, non potevamo permetterci di fare dei passi indietro e non li abbiamo fatti. Offensivamente mi aspettavo una partita molto tattica, infatti loro si sono presentati giocando a zona per quasi tutti i primi due quarti, per poi cambiare difesa nel secondo tempo. Eravamo pronti a giocare contro questo tatticismo, abbiamo cercato molto i vantaggi, muovendo la palla, entrando nei buchi della zona e abbiamo fatto anche qualche bel canestro di talento individuale. Il secondo tempo è stato un po’ difficile, loro non hanno mollato e opposto grande fisicità passando a uomo. Siamo contenti di questa partita”.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’