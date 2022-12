Cantù-Urania Milano, la sala stampa: le parole di Sacchetti e Villa

«Come ci aspettavamo è stata una partita complicatissima – conferma coach Villa -. Abbiamo faticato a imporci in attacco, pur essendo partiti discretamente. Qualcosa l’abbiamo anche costruito, ma abbiamo concretizzato poco. Abbiamo fatto molta fatica al tiro. Se troviamo una giornata in cui Potts non brilla, per noi aumentano i problemi. La reazione a inizio del secondo tempo è stata buona. Comunque, merito a Cantù per la vittoria».

«Mi sono piaciuti molto i primi 15 minuti, intensi in difesa e attacco; un break decisivo per il prosieguo del match – spiega coach Sacchetti -. Poi abbiamo giochicchiato e non dobbiamo cadere in questi errori. La classifica è importante, ma non è basilare. Se vinciamo va bene, ma pensiamo solo a noi. Questa è stata una buona partita. Adesso penseremo al quarto di Coppa Italia con Udine, poi inizieremo il nuovo anno. C’è da essere soddisfatti, ma possiamo sicuramente fare qualcosa in più. Conta vincere, anche se per me non siamo ancora al 100%. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento».

