Cantù-Vanoli Cremona, la sala stampa: le parole di Sacchetti e Cavina

«Il divario di dieci punti è un po’ ingeneroso nei nostri confronti in termini di energia e intensità – spiega coach Cavina -. Mi dispiace che sia finita con un margine in doppia cifra, ma essere venuti qui e aver tenuto Cantù a 68 punti è sicuramente un fattore positivo, peccato però che noi continuiamo a litigare troppo con il canestro in queste ultime settimane. Per noi è stata una partita di grande sforzo fisico e in cui non siamo stati molto brillanti. Ci manca un po’ di serenità e in questo senso aspettiamo il recupero di Lacey. Ci abbiamo messo la faccia tosta, ma potevamo fare meglio. Detto ciò, nessuna delle due squadre di è nascosta, il che è sicuramente stato un aspetto positivo per il pubblico, che ha regalato una grande atmosfera».

«Eravamo partiti molto bene a livello difensivo, poi è subentrata la fatica e siamo stati poco reattivi in alcuni frangenti – conferma coach Sacchetti -. Ho visto due squadre che hanno messo in campo intensità, noi poi siamo riusciti a portarla a casa e vincere grazie alla difesa. Abbiamo giocato con alcuni quintetti inediti e ho visto una buona risposta in campo da parte dei ragazzi. La spinta del pubblico non ci ha fatto sentire la fatica dell’overtime di Rieti. La bellissima atmosfera del PalaFitLine ha sicuramente aiutato i giocatori ad arrivare alla vittoria, che era l’obiettivo fondamentale, senza pensare alla differenza punti dello scontro diretto. A me interessava solo vincere. Ora pensiamo alla partita di Treviglio».

UFF.STAMPA PALL.CANTU’