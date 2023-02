Ceccarelli dopo Rieti-Trapani: “Mi prendo tutte le colpe, ora siamo nuovamente nella melma”

Un ko davvero pesante, quello interno contro Trapani, che compromette e non poco la rincorsa alla salvezza diretta. In conferenza stampa il tecnico Gabriele Ceccarelli ha analizzato la sconfitta:”Faccio i complimenti a Trapani. Evidentemente non sono riuscito a spiegare l’importanza di questa partita, nonostante tutta la settimana si sia puntato su questo. Era vitale questa gara, adesso capiremo andando avanti nella stagione, quanto vincere contasse. E’ chiaro che siamo tutti molto scossi, perché era alla nostra portata, non abbiamo perso ai 100 punti contro una squadra al completo, ma ai 75 non riuscendo a scavallare i 70. Eravamo a 40 a metà tempo, abbiamo perso il ritmo della partita. Renzi è stato un rebus tutta la gara, nonostante 12 difese diverse. Oggi ha vinto la partita con le armi che gli competono. Noi dobbiamo rituffarci nella melma in cui eravamo, e che oggi ci ricopre completamente per colpa nostra. La prima responsabilità è mia, e mi prendo tutte le colpe. “

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne

NPC RIETI