Comunicato Stella Azzurra Roma – Nota della società sul match della contro la Benacquista Latina

La Stella Azzurra Roma riceve con stupore e profonda amarezza il rifiuto della Benacquista Latina relativo alla richiesta di spostamento della gara della Serie A2 maschile prevista per domenica 18/12.

La richiesta di rinvio della partita era stata avanzata a causa dell’assenza dei 6 giocatori under, ovvero metà roster della Serie A2 maschile, impiegati nel tour organizzato negli Stati Uniti alla presenza di numerosi scout dei più prestigiosi college americani.

Nonostante le 4 date proposte, alle quali non è corrisposta alcuna alternativa dalla società pontina, assieme all’oggettiva difficoltà di organico (Stella Azzurra Roma è prima nella graduatoria dei minutaggi under, con circa 60 minuti disputati sui 200 disponibili per partita), Benacquista Latina non ha acconsentito allo spostamento.

A differenza, quindi, dell’accordo trovato con NPC Rieti, che ha fornito ulteriore dimostrazione di comprensione a tutto tondo di spirito sportivo, signorilità e fair play, resta evidente come non tutte le società riescano a cogliere il valore della mutualità cooperativa richiesto da Lega Nazionale Pallacanestro, dimostrando invece che i proclami spesso abusati di tutela dell’attività giovanile, quale futuro per il movimento cestistico italiano, siano poi raramente seguiti da fatti concreti.

Stella Azzurra Roma, tenendo fede alla propria mission di sviluppo dell’attività giovanile e nel pieno rispetto dei regolamenti federali sull’utilizzo degli atleti under in Serie A2, comunica che nella partita di domenica 18/12 schiererà a referto due atleti del 2006 e un atleta del 2007 per raggiungere la cifra dei tre atleti under richiesti e poter, così, proseguire il proprio percorso nella graduatoria dei minutaggi di categoria.

UFF.STAMPA STELLA AZZURRA ROMA