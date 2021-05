L’atleta Riccardo Tavernelli, a seguito di un dolore muscolare avvertito durante la gara contro Scafati, è stato sottoposto a esami strumentali presso il Centro di Medicina dello Sport di Voghera dell’Università degli studi di Pavia. Gli stessi hanno evidenziato una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra; per tale motivo Riccardo non sarà disponibile per la sfida di oggi contro Forlì (palla a due ore 20,00 al PalaOltrepò).

Il giocatore nei prossimi giorni verrà sottoposto a ulteriori accertamenti per stabilire i tempi per il ritorno all’attività sportiva.

