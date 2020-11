Novipiù J Basket Monferrato e Urania Milano comunicano che la partita in programma domenica 29 novembre alle ore 18 al PalaFerraris è stata rinviata a seguito di diverse positività emerse all’interno del Gruppo Squadra in seguito al ciclo di tamponi antigenici effettuato, come da protocollo, entro le 48 ore precedenti la gara.

La data del recupero della partita contro l’Urania Milano verrà comunicata appena stabilita.

FONTE: Area Comunicazione J Basket Monferrato