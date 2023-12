Domenica in Luiss Roma-S.Bernardo Cantù il Bianchini-Day. Diretta su RaiSport

Domenica, in occasione della sfida tra Luiss Roma ed Acqua S.Bernardo Cinelandia Cantù, Lega Nazionale Pallacanestro renderà omaggio ad uno dei più importanti personaggi del basket italiano, Valerio Bianchini.



Bianchini sarà l’ospite d’onore della gara al rinnovato Palazzetto dello Sport di Roma, di LNP come di Luiss e Pallacanestro Cantù che a loro volta, offerta fin da subito piena collaborazione e supporto per l’iniziativa, consegneranno riconoscimenti ad uno dei più grandi allenatori e comunicatori del nostro movimento.

La sfida tra Roma e Cantù mette assieme due delle città che hanno caratterizzato la traiettoria professionale di Bianchini, capace di portare, nel volgere di pochi anni, l’accoppiata scudetto-Coppa dei Campioni in Brianza (1981-1982) e poi replicare l’impresa alla guida di Roma (1983-1984).

La cerimonia di premiazione si svolgerà del prepartita, in diretta su RaiSportHD (collegamento dalle 17.15), che proporrà in diretta in chiaro sul canale 58 del Digitale Terrrestre ed in simulcast streaming su RaiPlay la sfida tra Luiss Roma ed Acqua S.Bernardo Cinelandia Cantù, valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Old Wild West. Palla a due 17.30.

AREA COMUNICAZIONE LNP