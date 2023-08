ELAchem Vigevano, capitan Rossi fissa nuovi obiettivi: “Facciamo tutti insieme un passo avanti”

Nuova giornata di intenso allenamento (la sesta dall’inizio del raduno) per la Nuova Pallacanestro Vigevano 1955. Sul parquet del PalaELAchem, coach Lorenzo Pansa ha torchiato il gruppo con nuovi esercizi tecnici e inserito da un paio di giorni le prime partitelle. Capitan Filippo Rossi, alla sesta stagione in maglia gialloblu, affronta la sua prima avventura della carriera in serie A” con il consueto entusiasmo che più volte ha trascinato i compagni nella indimenticabile cavalcata della scorsa stagione in serie B. “Sono ancora vive nei nostri occhi le indimenticabili immagini di Ferrara dello scorso giugno, ma adesso siamo a fine agosto ed è necessario fissare nuovi obiettivi. Abbiamo cambiato tanto sia a livello di roster che a livello di staff, dobbiano fare tutti un passo avanti. Ci faremo trovare pronti, come sempre affiancati dai nostri tifosi. Giochiamo in una nuova casa, il prino obiettivo sarà quello di ambientarci nel modo migliore e nel più breve tempo possibile, sarà più facile raggiungerlo puntando sul calore del nostro pubblico che sicuramente non mancherà”.

Ufficio stampa Nuova Pallacanestro Vigevano 1955