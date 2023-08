Filippo Baldi Rossi nominato capitano di Cantù

Acqua S.Bernardo Cantù comunica che la squadra e lo staff tecnico hanno individuato in Filippo Baldi Rossi il capitano della prossima stagione.

“Penso che Pippo sia il capitano giusto – commenta coach Meo Sacchetti – per la persona che è sia dentro che fuori dal campo, queste sue qualità saranno importanti in questa stagione, perché creare un gruppo coeso è fondamentale in un gioco di squadra come la pallacanestro.”

“Sono onorato e felice di ricevere questa carica e rappresentare una società come Cantù, per la sua storia e per i tifosi che ci sostengono dalle partite in casa, agli eventi e in trasferta in giro per tutta l’Italia. – commenta Filippo Baldi Rossi – Sento l’affetto di tutti i canturini nei miei confronti fin dall’anno scorso e sarà mio compito far capire ai miei nuovi compagni cosa vuol dire essere a Cantù oggi.”

UFF.STAMPA PALL.CANTU’