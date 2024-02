Gaddefors in nazionale, rinviata la partita tra Umana San Giobbe e JuVi Cremona

In seguito alla convocazione di Viktor Gaddefors in nazionale svedese, è stato disposto dalla FIP il rinvio della partita tra Umana San Giobbe Basket e Ferraroni JuVi Cremona 1952, valevole per il terzo turno della fase a orologio della Serie A2 Old Wild West 2023/24. La gara, inizialmente prevista per domenica 25 febbraio, è stata ricollocata a domenica 17 marzo (ore 18, Estra Forum di Chiusi), fine settimana di pausa del campionato per le finali di Coppa Italia.

Gaddefors, partito per il ritiro della nazionale svedese subito dopo la partita con Vigevano, disputerà due incontri di qualificazione a EuroBasket 2025.

Inserita nel gruppo con Bulgaria, Germania e Montenegro, la Svezia giocherà giovedì 22 febbraio contro la Bulgaria in casa e domenica 25 contro Montenegro in trasferta.

Al termine degli impegni con la nazionale, Gaddefors, rientrerà a Chiusi e sarà disponibile per la partita esterna del 3 marzo contro Treviglio.

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria