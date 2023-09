Memorial “Riccardo Blasi” – Gevi Napoli Basket sconfitta all’overtime dalla Real Sebastiani Rieti

Rieti vince il primo memorial “Riccardo Blasi” 91-89. Una gara che l’ha vista emergere alla distanza raggiugendo l’overtime sulla sirena con la bomba di Italiano. Super Partita del #31 della Real Sebastiani che ha ribaltato la partita, bene anche Hogue (16 pti) e Spanghero (15 pti). Prossimo appuntamento giovedì 7 settembre a Fiumicino contro Trapani.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Two & one di Hogue per aprire la gara, 3-0. Zubcic con 5 punti di fila, 3-5. Sokolowski in contropiede ne mette due facili, 3-7. Long Two di Hogue e 3/3 di Johnson ai liberi, anche Napoli ne fa 5 e siamo sul 8-12 a 4′ e 19” dalla fine del 1° quarto. 1/2 di Spanghero ai liberi e bomba di Sokolowski, 9-15. Spara anche Spanghero, 12-15. Pioggia di bombe a Johnson risponde Jaworski, 15-21. Jaworski con una gran finta ne mette altri due poco dopo, 15-23. Il primo quarto equilibrato si chiude sul 20-28 con la bomba di Spanghero sulla sirena.

La Tripla di Piccin, -5 Rieti. Azione super della Sebastiani che libera Sarto, il #3 non sbaglia, 26-28. Owens non sbaglia i liberi, 26-30. La Real si fa sotto, 29-30. Zubcic con due punti da un possesso di vantaggio a Rieti, Jaworski penetra e segna, Petrovic spara da tre, 32-34. Altra bomba di Petrovic e vantaggio Sebastiani, 35-34. 1/2 di Owens e pareggio a quota 35. Napoli va avanti di due ma Sarto la sorpassa con una bomba, 38-37. Ancora Napoli a mettere avanti il muso, Nobile non ci sta e segna in contropiede, 40-39. Rimbalzo e canestro sull’errore ai liberi, due punti per De Nicolao, 41-41. Termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Inizio perentorio di Napoli che apre il parziale 0-6. Hogue con due punti, 43-47. Altra giocata super del #15, 45-49. Parziale 0-5 napoletano, 45-54. Rimbalzone di Hogue, ne mette altri due, 47-54. Lever liberato in punta, +10 Gevi. Altra canestro dai 6,75 per Napoli che va a +13, 47-60. Due liberi di Ancellotti accompagnano la gara alla fine del quarto sul 49-60.

1/2 di Lever e di nuovo doppia cifra di vantaggio per Napoli, 51-61. Tre punti a testa e punteggio sul 54-64. De Nicolao ancora da fuori! 54-67. Italiano infiamma la retina, 57-67. 1/2 di capitan Spanghero dai 5.8, 58-67. Altra grande azione di Rieti e bomba di Italiano, 65-72. Hogue preciso dalla lunetta, 67-72. Libero a segno per Sarto, 68-72. Spanghero da tre! 71-72. Sokolowski spegne le velleità di Rieti con una bomba, 71-75. Italiano infiamma il PalaSojourner, 75-75 a 31 secondi dalla fine. Sokolowski dal mezzo angolo riporta avanti Napoli di tre, 75-78. Due liberi messi a segno da Italiano danno una speranza a Rieti, 77-78. Sokolowski 2/2 ai liberi. Bomba di Italiano!!!!! Pareggio agguantato sulla sirena! Si va all’overtime, 80-80.

Rieti va a +6 in pochi minuti, De Nicolao ne mette due, 90-86. Due liberi riavvicinano Napoli, mancano 29 secondi, 90-89. Italiano segna un libero e chiude la gara! Rieti vince il primo Memorial Blasi!

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs GEVI NAPOLI 91-89 (parziali: 20-28; 21-13; 8-19; 30-20; OT 11-9 ).

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 10, Frattoni, Petrovic 8, Piccin 3, Hogue 16, Ancellotti 5, Johnson 6, Raucci 3, Italiano 23, Nobile 2, Spanghero 15.

Coach: Alessandro Rossi.

GEVI NAPOLI: Zubcic 11, Jaworski 21, De Nicolao 18, Coralic , Sinagra , Owens 9 Sokolowski 20, Lever , Bamba 10, Mabor , Saccoccia , Ebeling

Coach: Igor Milicic

NOTE: Al 39′ Zubcic uscito per 5 falli, Al 40′ Jaworski uscito per 5 falli. al 44′ Hogue uscito per 5 falli

Area Comunicazione RSR