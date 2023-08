Gruppo Mascio Treviglio: tutte le amichevoli della preseason 2023

La Blu Basket 1971 comunica il calendario della preseason, con gli appuntamenti e le date in preparazione alla stagione 2023/24. Il giorno del raduno, aperto a tifosi e giornalisti, è fissato per venerdì 18 agosto alle 10:30 al PalaFacchetti di Treviglio. Alle 11:30 presso il Blu Point di viale Partigiano 14/B (Treviglio) tifosi e giocatori scopriranno coloro che saranno protagonisti della Blu Experience a Schilpario. Infatti tra i sostenitori che hanno sottoscritto l’abbonamento nel mese di luglio, saranno sorteggiati cinque fortunati appassionati (che potranno portare un accompagnatore) che godranno dell’esclusiva esperienza in ritiro a contatto della squadra biancoblù. Questi supporters riceveranno in omaggio anche la canotta ufficiale 2023/24 della Gruppo Mascio Blu Basket.

La formazione guidata da coach Alex Finelli e l’intero staff trascorreranno il periodo di ritiro a Schilpario nella bergamasca Val di Scalve, da lunedì 21 agosto fino a domenica 27 agosto. Le sedute di allenamento si terranno al PalaGhiaccio. Il programma prevede alcuni amichevoli prima della SuperCoppa LNP e dell’effettivo inizio di campionato di Serie A2 Old Wild West. Il primo test è fissato per sabato 26 agosto con Brianza Casa Basket; dopodiché la squadra sarà impegnata mercoledì 30 agosto a Torino, sabato 2 settembre con l’Urania Milano, mercoledì 6 settembre con l’Ucc Piacenza. In calendario c’è anche la presentazione ufficiale in Piazza Setti a Treviglio, nella serata di domenica 10 settembre.

Il primo week end di settembre riprenderà anche la campagna abbonamenti “Sempre insieme a te”.

Blu Basket, gli appuntamenti della preseason

venerdì 18 agosto ore 10:30 raduno (PalaFacchetti – Treviglio); ore 11:30 estrazione tifosi Blu Experience (BluPoint viale Partigiano 14/B, Treviglio)

lunedì 21 agosto inizio ritiro a Schilpario

venerdì 25 agosto Blu Experience per i tifosi abbonati estratti

sabato 26 agosto ore 17:30 amichevole vs Brianza Casa Basket (PalaGhiaccio – Schilpario)

domenica 27 agosto rientro dal ritiro di Schilpario

mercoledì 30 agosto ore 18:00 amichevole vs Reale Mutua Torino (Pala Gianni Asti – Torino) a porte chiuse

sabato 2 settembre ore 17:30 amichevole vs Wegreenit Urania Milano (sede da definire)

mercoledì 6 settembre ore 17:30 amichevole vs Assigeco Ucc Piacenza (PalaFacchetti – Treviglio)

Il calendario della SuperCoppa LNP (Girone B):

mercoledì 12 settembre – ore 20:30 Ferraroni Juvi Cremona vs Gruppo Mascio (PalaRadi Cremona)

venerdì 15 settembre – ore 20:30 Gruppo Mascio vs Wegreenit Urania Milano (PalaFacchetti Treviglio)

martedì 19 settembre eventuali Quarti di Finale

sabato 23 e domenica 24 settembre eventuali Final Four (in sede da stabilire)

Tutto sulla SuperCoppa LNP.

Il campionato di Serie A2 Old Wild West (tutto il calendario) prende il via domenica 1 ottobre: per la Gruppo Mascio è previsto il debutto al PalaFacchetti con la Wegreenit Urania Milano. La prima trasferta è in programma domenica 8 ottobre sul parquet dell’Acqua S.Bernardo Cantù (la gara si disputerà su campo neutro). Tutte le gare della Blu Basket.

UFF.STAMPA BLU BASKET TREVIGLIO