Il 16 Agosto comincia la stagione della Novipiù Monferrato Basket

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova stagione sportiva per la Novipiù Monferrato Basket, nelle prossime ore arriveranno in città i nuovi giocatori. Andiamo a conoscere meglio il percorso che i rossoblu di coach Fabio Di Bella affronteranno in preparazione del primo impegno ufficiale in programma per il 9 settembre con la sfida di Supercoppa contro Cantù.

Mercoledì 16 agosto sarà in giorno zero, sono in programma le visite mediche presso il Medical Lab di Asti al mattino, mentre nel pomeriggio la squadra si troverà per la prima volta tutta insieme al PalaEnergica Paolo Ferraris per il Team Meeting. La sera è in programma una cena presso la Società Canottieri Casale con lo staff e la proprietà.

Da giovedì 17 agosto si comincerà a lavorare in palestra con doppie sedute, mattino e pomeriggio, agli ordini del prof. Stefano Tomarchio, fino ad arrivare a sabato 26 agosto, quando Martinoni e compagni saranno impegnati nel primo test match stagionale a Codogno contro la Assigeco Piacenza, compagine del Girone Rosso di Serie A2 Old Wild West. Riposi previsti per domenica 20 e 27 agosto.

La settimana successiva la squadra sarà ospite presso la Società Canottieri Casale per le sedute mattutine del 29 e del 31 agosto, mentre i restanti giorni si procederà con il lavoro in palestra al PalaEnergica Paolo Ferraris.

Il secondo scrimmage stagionale è fissato per mercoledì 30 agosto, sempre contro un team dell’altro girone, la Benedetto XIV Cento a Siziano (PV).

Sabato 2 settembre invece la Novipiù debutterà in casa per la classica di inizio stagione contro Langhe Roero Basket al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, match al quale il pubblico monferrino potrà assistere liberamente, così come quello in programma per mercoledì 6 settembre contro Omegna, compagine di Serie B Nazionale.

I ragazzi di coach Di Bella lavoreranno ancora in palestra i due giorni successivi fino ad arrivare a sabato 9 settembre, data che corrisponderà al debutto ufficiale in Supercoppa LNP Old Wild West 2023 con palla a due alle ore 20.30 al PalaDesio contro l’Acqua S.Bernardo Cantù. Il secondo impegno di Supercoppa sarà invece fra le mura amiche venerdì 15 settembre, sempre alle ore 20.30 contro la Reale Mutua Torino.

Di seguito l’elenco dei convocati per la preparazione della Novipiù Monferrato Basket a cui saranno aggregati alcuni giovani prospetti del settore giovanile della società satellite Campus Monferrato:

GIOCATORI

4 C.J. Kelly (1998)

8 Nicolò Castellino (2002)

10 Agustin Fabi (1991)

14 Niccolò Martinoni (1989)

15 Tommaso Fantoma (2003)

20 Dalton Pepper (1990)

22 Tommy Pianegonda (2002)

30 Karl Markus Poom (2004)

31 Andrea Calzavara (2001)

33 Dario Zucca (1996)

AGGREGATI DAL SETTORE GIOVANILE DI CAMPUS MONFERRATO

Riccardo Miglietta (2004)

Alessandro Baj (2006)

Mario Bertaina (2006)

Andrea Miglietta (2006)

Luca Stefano Ravioli (2006)

STAFF TECNICO

Fabio Di Bella – Capo Allenatore

Stefano Cova – Primo Assistente Allenatore

Michele Baudino – Assistente Allenatore

Stefano Tomarchio – Preparatore Atletico

Matteo Germano – Fisioterapista

