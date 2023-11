Il 17 dicembre il “Bianchini-day”, con diretta su RaiSport di Luiss Roma-Acqua S.Bernardo Cantù

Sarà una giornata speciale il prossimo 17 dicembre, quindicesimo turno del campionato di Serie A2 Old Wild West.

In occasione della sfida tra Luiss Roma ed Acqua S.Bernardo Cantù, Lega Nazionale Pallacanestro ha deciso di rendere omaggio ad uno dei più importanti personaggi del basket italiano, Valerio Bianchini.

Non solo uomo ed allenatore, ma anche divulgatore e comunicatore tra i più grandi e fondamentali per la crescita della popolarità della pallacanestro nel nostro Paese.

Sotto la guida del tecnico Bianchini le città di Cantù, prima, e Roma, poi, hanno vissuto momenti indimenticabili della loro storia: partendo dalla Brianza, con lo scudetto del 1981 e la Coppa dei Campioni nel 1982; per poi passare sulla panchina di Roma, conducendola al tricolore del 1983 ed alla Coppa dei Campioni del 1984. Ma non è l’unico motivo di contatto tra le due città: attorno a Valerio Bianchini ruota anche la storia del successo di Cantù in Coppa delle Coppe, nel 1981, nella finale giocata proprio a Roma, davanti ai 12.000 spettatori del PalaEur, contro il Barcellona.

Per tutto questo domenica 17 dicembre Valerio Bianchini sarà ospite d’onore della gara al rinnovato Palazzetto dello Sport di Roma, di LNP come di Luiss e Pallacanestro Cantù, che hanno offerto fin da subito piena collaborazione e supporto per l’iniziativa. Ed ovviamente di quanti vorranno rendere con la loro presenza il giusto merito ad un personaggio di tale spessore.

Per offrire alla celebrazione la giusta ribalta in ambito nazionale, Luiss Roma-Acqua S.Bernardo Cantù sarà la diretta televisiva del turno di Serie A2 su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) e RaiPlay (streaming, in chiaro), con palla a due fissata per le 17.30.

area comunicazione LNP