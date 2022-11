Il Palasport di Guidonia Montecelio è il nuovo campo di gioco della Serie A2 Maschile della Stella Azzurra Roma

By

La Stella Azzurra Basketball Academy annuncia che il nuovo campo di gioco per le partite casalinghe del campionato di Serie A2 maschile sarà il Palasport di Guidonia Montecelio (RM).

A partire dalla gara prevista per questa domenica, alle ore 17:00 contro Pallacanestro Trapani, sarà possibile acquistare i biglietti presso il circuito Vivaticket.

A proposito della nuova location, il Direttore Generale Julio Trovato: “Ringraziamo innanzitutto l’amministrazione comunale di Veroli per l’ospitalità concessaci ad inizio torneo. Chiaramente, abbiamo pensato di cogliere la possibilità di avvicinarci alla nostra Città, in attesa della tanta agognata apertura del PalaTiziano, spostandoci nell’impianto di Guidonia Montecelio, già teatro nello scorso anno di match della rilevanza di una seconda categoria nazionale di pallacanestro e che quindi reputiamo consono a ciò che vogliamo rappresentare a livello cestistico in Italia”.

