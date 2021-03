Il Settore Agonistico FIP ufficializza al 18 aprile l’inizio della seconda fase di Serie A2

Lega Nazionale Pallacanestro rende noto che, in giornata di oggi, il Settore Agonistico FIP, competente in materia, ha ufficializzato alle squadre partecipanti al campionato di Serie A2 Old WIld West lo slittamento della seconda fase da domenica 11 a domenica 18 aprile 2021.

A modifica della DOA 2020-2021, considerando il numero delle gare da recuperare a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ed accogliendo quanto richiesto in data 25 febbraio da Lega Nazionale Pallacanestro e proposto come modifica alle date già programmate.

Di conseguenza, il calendario della seconda fase va così aggiornato.

TURNI DI ANDATA

– Domenica 18 aprile

– Domenica 25 aprile

– Mercoledì 28 aprile

TURNI DI RITORNO

– Domenica 2 maggio

– Domenica 9 maggio

– Domenica 16 maggio

