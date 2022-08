JB Monferrato, prima uscita vincente con Langhe Roero

Buon test per la Novipiù Monferrato Basket che nell’ormai tradizionale scrimmage d’inizio stagione con Langhe Roero Basketball esprime una buona pallacanestro al termine della prima settimana completa di lavoro. Out Carver e Luca Valentini, tenuti a riposo a scopo precauzionale dopo i primi carichi di lavoro. Continua il lavoro differenziato per Leggio che sta per tornare a completa disposizione di coach Andrea Valentini. C’è tanta curiosità intorno a Monferrato Basket nel giorno in cui sui canali istituzionali del club sono stati svelati i termini della campagna abbonamenti. Buona partecipazione del pubblico casalese desideroso di tornare a vivere lo sport nella più completa libertà.

Il primo quintetto rossoblu della stagione è formato da Ellis, Redivo, Formenti, Poom e Martinoni. Al primo affondo è proprio il capitano monferrino a mettere a referto i primi punti stagionali. Poom inizia a prendere confidenza con il canestro. Due triple chirurgiche che dimostrano una buona tecnica di esecuzione per il lungo estone. Anche Redivo inizia a divertirsi dall’angolo. Qualche giocata che incanta il pubblico di casa che per la prima volta post Covid può godersi questo giocatore dal vivo. Due siluri dell’ex Sirchia interrompono il digiuno di Langhe Roero Basketball. Primo quarto che si chiude sul 29-22.

Come ogni buon scrimmage si resetta il punteggio ogni quarto. Castellino fa 1/2 ai liberi. Poi si scatena Ghirlanda che mette tanta esplosività sul parquet in questa fase. Redivo da 3 vale il 10-6. 4/4 dalla distanza fino a qui per la guardia argentina. Si mettono in mostra anche Makke e Lomele che quest’estate sono passati in prestito nelle Langhe. La presenza di Martinoni sotto canestro è importante. Un appoggio dei suoi e la correzione sul primo errore di Redivo dalla distanza valgono il +10 su LRB. La scorribanda di Ellis chiude i conti sul 27-10.

Ghirlanda e Castellino dalla lunetta. Ellis si diverte e trova dall’altra parte del campo Castellino per l’appoggio. Quarto assist del play inglese. Ancora Poom dalla distanza ma in questa frazione Langhe Roero gioca punto a punto. I giovani del progetto Novipiù Campus prendono coraggio. Ellis si rende protagonista di un paio di giocate difensive importanti. Bialkowski è prezioso nelle rotazioni dei lunghi. I ritmi iniziano ad abbassarsi. Terza frazione che si chiude sul 18-13.

Ancora Formenti che sembra avere energie da vendere. Ellis e Ghirlanda hanno ancora gamba. Poom da tre è una sentenza. 11-4. Coach Valentini vuole dare minuti a tutti gli effettivi. Entrano in campo anche Soodla, Luparia, Giovannelli e Speroni. Gli ospiti alzano la percentuale da fuori impattando sul 14-14. La tripla di Mele rompe l’equilibrio. 20-16. Ancora Poom in percussione solitaria. Ultima frazione che si chiude sul 22-16.

NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET – LANGHE ROERO BASKETBALL

(29-22; 27-10; 18-13; 22-16)

NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET: Ellis 5 (2/3 da 2, 0/0 da 3, 1/2 TL), Redivo 16 (1/3 da 2, 4/7 da 3, 2/2 TL), Formenti 6 (0/1 da 2, 2/2 da 3, 0/0 TL), Poom 21 (2/4 da 2, 4/4 da 3, 5/6 TL), Martinoni 20 (8/14 da 2, 0/0 da 3, 4/7 TL), Ghirlanda 17 (2/6 da 2, 3/4 da 3, 4/6 TL), Bialkowski 2 (0/2 da 2, 0/0 da 3, 2/4 TL), Castellino 6 (1/2 da 2 0/3 da 3, 4/6 TL), Mele 3 (0/1 da 2, 1/1 da 3, 0/0 TL), Soodla (0/1 da 2, 0/0 da 3, 0/0 TL), Luparia (0/1 da 2, 0/0 da 3, 0/0 TL), Miglietta, Giovannelli, Speroni. Coach: Andrea Valentini.

Uff.Stampa JB Monferrato