JBM, la situazione dell’infermeria

Novipiù J Basket Monferrato comunica la situazione dell’infermeria.

Lucio Redivo sta eseguendo degli accertamenti in seguito ad un infortunio muscolare ed in questa settimana sta osservando dei giorni di riposo precauzionale, ma non sarà comunque a disposizione per l’esordio in Supercoppa contro Biella di domenica prossima.

Daniel Donzelli è stato sottoposto ieri ad esami strumentali presso Medical Lab ad Asti, che hanno evidenziato una lesione al tendine flessore dell’alluce sinistro. Il giocatore ha già iniziato le terapie di recupero ed i tempi sono stimati in circa 3 settimane.

Carlo Cappelletti questa mattina è stato sottoposto a visita specialistica con il Dott. Giorgio Pivato presso la Clinica Fornaca di Torino che ha evidenziato una distorsione della metacarpo-falangea del primo dito della mano sinistra ed i tempi di recupero sono stati stimati in 3 settimane.

Alessandro Sirchia sta proseguendo le terapie di recupero in seguito all’infortunio subito ad inizio preparazione (infrazione post-traumatica dello stiloide del radio destro).

Uff.Stampa JB Monferrato