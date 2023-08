JuVi Ferraroni Cremona, ecco i numeri di maglia della stagione di A2 2023-2024

La Ju.Vi. Ferraroni Cremona comunica i numeri di maglia dei giocatori che compongono il roster oroamaranto per la stagione sportiva 2023-2024. Partendo dai due volti noti, con la conferma del #15 e del #16 rispettivamente per Niccolò Giulietti e Luca Vincini. Ed ecco le scelte dei due nuovi giocatori statunitensi: la guardia Tekele Cotton ha optato per il #2, il playmaker Lester Medford invece per il numero #8. Sarà lo #0 a caratterizzare la maglia dell’ala forte Gabriele Benetti, mentre il play Antonino Sabatino vestirà il #3; i veterani Bernardo Musso e Daniele Magro indosseranno il #5 e il #18, l’ala piccola Cosimo Costi e l’ala forte Lorenzo Tortù i numeri #11 e #20. Per i giovani Alessandro Biaggini e Mattia Boni maglie numero #4 e #10.

Di seguito il roster completo:

0 Gabriele Benetti 1995 200 4 ITA

2 Tekele Cotton 1993 191 2 USA

3 Antonino Sabatino 2000 184 1 ITA

4 Alessandro Biaggini 2004 201 4 ITA

5 Bernardo Musso 1986 193 2 ITA

8 Lester Medford 1993 179 1 USA

10 Mattia Boni 2005 190 2 ITA

11 Cosimo Costi 2000 203 3 ITA

15 Niccolò Giulietti 2001 196 3 ITA

16 Luca Vincini 2003 203 5 ITA

18 Daniele Magro 1987 208 5 ITA

20 Lorenzo Tortù 1993 202 4 ITA

Allenatore Luca Bechi

Vice allenatore Danilo Quaglia

Ufficio stampa Ju-Vi Ferraroni Cremona