La presentazione di Bergamo-Orzinuovi, recupero del quarto turno nel girone Verde

CALENDARIO

Recupero della 4^ giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West. Si affrontano in un derby lombardo la WithU Bergamo e l’Agribertocchi Orzinuovi.

Giovedì 7 gennaio, ore 20.30

Bergamo: WithU-Agribertocchi Orzinuovi

WITHU BERGAMO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: PalaAgnelli, Bergamo

Quando: giovedì 7 gennaio, 20.30

Arbitri: Tirozzi, Radaelli, Centonza

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3b90Arx

QUI BERGAMO

Marco Calvani (allenatore) – “La classifica parla chiaro: Orzinuovi è quarta in classifica e viene da quattro successi consecutivi. Sappiamo di affrontare una squadra di qualità, importante, che nonostante il disagio di aver perso per infortunio Martini ha subito sistemato il roster con l’arrivo di Negri, che peraltro conosce l’ambiente. Sono una formazione in fiducia, e dal canto nostro abbiamo preso fiducia anche noi dalla seconda parte della gara contro Verona. Tutti i giocatori di Orzinuovi sanno far canestro, quindi dobbiamo tenere la guardia alta su tutti e alzare sin da subito l’intensità difensiva. Non è facile per noi entrare in campo con il fardello delle partite consecutive perse, sto cercando di dare fiducia alleggerendo la pressione mentale; abbiamo bisogno di essere più costanti, che è l’aspetto che più è mancato in queste gare. Non possiamo rincorrere noi stessi nel corso della partita, in questo prendiamo fiducia per essere più continui”.

Mattia Da Campo (giocatore) – “Contro Orzinuovi ci aspetta un’altra battaglia: di fronte abbiamo una squadra talentuosa e con molti punti nelle mani. Sappiamo che dobbiamo ripartire dal secondo tempo di domenica scorsa per conquistare i nostri primi due punti stagionali”.

Note – Tutto il roster a disposizione di coach Calvani. Due gli ex della gara: Damian Hollis, in giallonero nella seconda metà della stagione 2017-18, ed il vice allenatore degli orceani Andrea Vicenzutto, che per quattro stagioni è stato vice-allenatore a Bergamo, dal 2015 al 2019.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Copertura della gara su tutti i canali social (Facebook, Twitter, Instagram) di Bergamo Basket 2014.

QUI ORZINUOVI

Marcello Filattiera (General Manager) – “Arriviamo alla partita con grande consapevolezza nei nostri mezzi. È il frutto del lavoro svolto da staff tecnico e squadra in questi mesi, che ha portato ad una bellissima striscia di 4 vittorie consecutive. Dovremo, però, porre molta attenzione e rispetto nei confronti di Bergamo, formazione con un allenatore esperto, ottime individualità e che ha dimostrato nelle ultime partite di giocarsela e di non mollare mai. Sarà una partita difficile, ma sono fiducioso perché vedo una squadra convinta in ciò che fa e che ci crede sempre”.

Note – Torna a giocare in trasferta l’Agribertocchi Orzinuovi, reduce dalla vittoria casalinga contro Trapani ed in striscia aperta con 4 vittorie consecutive. Sono tre gli ex della gara: Damian Hollis, Andrea Vicenzutto e Marcello Filattiera. Damian Hollis ha vestito i colori gialloneri nella seconda parte della stagione 2017/2018 in Serie A2 producendo un fatturato di 17.7 punti di media a partita e dando un contributo significativo agli orobici invischiati nella lotta salvezza. Andrea Vicenzutto si è seduto sulla panchina di Bergamo in qualità di vice allenatore dal 2015 al 2019 condividendo l’esperienza con coach Ciocca, Sacco e Dell’Agnello, mentre Marcello Filattiera, prima di approdare presso la dirigenza orceana, è stato il General Manager della società bergamasca.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

