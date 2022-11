La presentazione di Latina-Torino di mercoledì nel girone Verde

CALENDARIO

Posticipo della 7^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Verde tra Benacquista Assicurazioni Latina e Reale Mutua Torino, a seguito della convocazione in nazionale bulgara di Ivan Alipiev, giocatore di Latina, per le gare di pre-qualificazione agli Europei 2025.

Mercoledì 16 novembre, ore 20.30

Latina: Benacquista Assicurazioni-Reale Mutua Torino

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 12 6 1 Vanoli Basket Cremona 10 5 1 Gruppo Mascio Treviglio 8 4 2 Novipiù Monferrato Basket 8 4 2 Urania Milano 8 4 3 Reale Mutua Torino (-3 punti) 7 5 1 Moncada Energy Agrigento 6 3 4 UCC Assigeco Piacenza 6 3 4 Ferraroni Juvi Cremona 4 2 3 2B Control Trapani 4 2 4 Benacquista Assicurazioni Latina 2 1 4 Kienergia Rieti 2 1 5 E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0 6

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: mercoledì 16 novembre, 20.30

Arbitri: Tirozzi, Longobucco, Praticò

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3VbCrV9

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Torniamo a giocare dopo il periodo di sosta e affronteremo una delle migliori squadre dell’intero torneo, che viene da una brillante vittoria, nonostante le tante assenze, con la Vanoli Cremona. Assenti che ci fa piacere siano ora rientrati, in modo da poter giocare la sfida di mercoledì ad armi pari. Dal canto nostro avremo l’esordio di Viglianisi, che seppur allenato non ha però il ritmo partita, grazie all’intervento immediato da parte della società per sostituire l’infortunato Cacace, che ne avrà per un po’. Arriviamo a questa sfida con grande attesa e voglia di tornare al successo”.

Salvatore Parrillo (giocatore) – “Siamo sicuramente in un momento difficile, dovuto alle ultime 3 partite, che seppur giocate bene, non ci hanno portato punti. Grazie a questi giorni di sosta, abbiamo avuto la possibilità di lavorare e mettere a punto alcune cose e ora abbiamo soltanto il desiderio di invertire il trend e tornare a vincere. Torino è una squadra ben strutturata e sta disputando un buon campionato, ma noi siamo pronti ad affrontare questa sfida. Se da un lato l’infortunio di Alberto (Cacace, ndr) di cui siamo tutti dispiaciuti e speriamo possa rientrare nel più breve tempo possibile, ha influito sul morale, dall’altro l’arrivo di Kenny (Viglianisi, ndr) è stato un toccasana dal punto di vista dell’umore e abbiamo lavorato in palestra con impegno e con il sorriso”.

Note – Esordio in maglia nerazzurra di Kenneth Viglianisi, assente Alberto Cacace infortunato.

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, sul canale LNP Pass (servizio in abbonamento). Disponibili aggiornamenti del match in tempo reale sui canali social della Società.

QUI TORINO

Franco Ciani (allenatore) – “Partita particolare che arriva nove giorni dopo la precedente, con una squadra che per due domeniche non ha giocato tra turno di riposo e partite rinviate, perciò è difficile leggere le carte di quelli che saranno gli equilibri e i ritmi di questa gara. Noi siamo ancora in una situazione emergenziale ma credo che ormai il nostro modo di pensare sia chiaro: sappiamo qual è la nostra situazione ma andiamo avanti. Abbiamo però la consapevolezza che ripetere una serata magica come quella contro la Vanoli Cremona non sarà banale o facile. Dovremo fare i conti con una squadra agguerrita, Latina, che ha bisogno di punti e che specialmente sul proprio campo vuole concretizzare il proprio lavoro”.

Tommaso Guariglia (giocatore) – “La partita di domenica scorsa è stata eroica, ma adesso è il momento di metterla da parte per pensare alle prossime partite e per portare avanti positivamente il nostro percorso. Ikangi è un gran giocatore, sicuramente ci darà una mano nei prossimi impegni”.

Note – Non saranno disponibili Celis Taflaj, Ron Jackson, Niccolò De Vico e Luca Vencato, tutti alle prese con i rispettivi infortuni. Esordio in maglia gialloblù per Iris Ikangi, giunto a Torino nel corso della scorsa settimana.

Media – La gara sarà in diretta su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino.

