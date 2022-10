La Serie A2 in tv – Game Of The Week #3: Vanoli Cremona-Acqua S. Bernardo Cantù

Lega Nazionale Pallacanestro comunica la programmazione televisiva della “Game Of The Week” per la terza giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West 2022/23.

La gara selezionata viena trasmessa in chiaro sulla piattaforma LNP PASS.

Tutte le altre gare del campionato sono proposte in diretta streaming (e on-demand) sulla piattaforma LNP PASS, per abbonati.

Domenica 16 ottobre, ore 17.00

VANOLI BASKET CREMONA – ACQUA S.BERNARDO CANTU’

PalaRadi, Cremona

Telecronaca: Niccolò Trigari

Commento tecnico: Paolo Lepore

IN CHIARO

Diretta piattaforma LNP PASS (lnppass.legapallacanestro.com)

Diretta su canale MS CHANNEL, piattaforma TIVUSAT, canali free access (satellite, in chiaro)

Diretta su piattaforma MS CHANNEL (streaming, in chiaro)

SATELLITE

Diretta su piattaforma SKY canale 814 MS Channel HD (satellite, pay)

VUOI SEGUIRE TUTTE LE PARTITE DEL CAMPIONATO DI SERIE A2 E SERIE B

COMPRESI PLAYOFF, PLAYOUT ED EVENTI?

ABBONATI AD LNP PASS!

https://lnppass.legapallacanestro.com/pacchetti-abbonamento-lnp-pass