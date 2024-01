La Serie A2 Old Wild West su RaiSport HD: stasera diretta di Reale Mutua Torino-Trapani Shark

Lega Nazionale Pallacanestro ricorda l’appuntamento con la gara in diretta esclusiva free per la ventesima giornata di Serie A2 Old Wild West 2023/24, nona di ritorno, su RaiSport HD e Rai Play.

Venerdì 19 gennaio, dalle ore 20.45 (inizio collegamento 20.30)

REALE MUTUA TORINO – TRAPANI SHARK

Pala “Gianni Asti”, Torino

Telecronaca: Edi Dembinski

Commento tecnico: Sandro De Pol

– Diretta esclusiva digitale terrestre in chiaro RAISPORT HD (canale 58)

– Diretta esclusiva streaming in chiaro RAI PLAY (https://www.raiplay.it/dirette/raisport)

Gara in diretta ed in chiaro anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana.

Disponibile on-demand sul portale Rai Play (sezione https://www.raiplay.it/programmi/basketseriea2) per tutta la stagione, nella gallery che ospita le dirette RaiSport

– On-demand: piattaforma streaming LNP PASS dalle ore 12.00 del giorno successivo alla gara (per abbonati)

