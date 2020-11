La Supercoppa LNP 2020 Old Wild West in tv: dirette in chiaro su MS Sport

Lega Nazionale Pallacanestro comunica l’accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva della Supercoppa LNP 2020 Old Wild West. In programma nel weekend del 13-15 novembre tra Cento e Sant’Agostino, in provincia di Ferrara.

L’accordo è di particolare rilievo per gli appassionati dei campionati di Serie A2 e Serie B poiché, in aggiunta all’offerta streaming attraverso LNP Pass ed LNP TV/You Tube, consentirà di seguire l’evento sia in chiaro, su piattaforma Digitale Terrestre MS Sport, che sul bouquet satellitare Sky, al canale 814, che ospita la programmazione di MS Channel.

Mediasport Group, già in passato partner di LNP per dirette in chiaro su Digitale Terrestre del campionato di Serie B, sarà anche produttore dell’evento, dimostrando un impegno totale con le proprie tecnologie ed una disponibilità di palinsesto senza precedenti: saranno infatti proposte in chiaro tutte le partite di sabato 14, giornata di semifinali di Serie A2 e Serie B, e le due finali di domenica 15.

SUPERCOPPA CENTENARIO LNP 2020: LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

VENERDI’ 13

Serie A2, quarti di finale: tutte le partite in diretta streaming su LNP PASS (per abbonati)

Serie B, quarti di finale: tutte le partite in diretta streaming sul canale LNP TV, piattaforma You Tube (in chiaro)

SABATO 14

Serie A2, semifinali: tutte le partite in diretta digitale terrestre (in chiaro) sulle frequenze di MS Sport; diretta su canale 814 Sky MS Channel (satellite); diretta streaming su LNP PASS (per abbonati)

Serie B, semifinali: tutte le partite in diretta digitale terrestre (in chiaro) sulle frequenze di MS Sport; diretta su canale 814 Sky MS Channel (satellite); diretta streaming su LNP TV/You Tube (in chiaro)

DOMENICA 15

Serie A2, finale: diretta digitale terrestre (in chiaro) sulle frequenze di MS Sport; diretta su canale 814 Sky MS Channel (satellite); diretta streaming su LNP PASS (per abbonati)

Serie B, finale: diretta digitale terrestre (in chiaro) sulle frequenze di MS Sport; diretta su canale 814 Sky MS Channel (satellite); diretta streaming su LNP TV/You Tube (in chiaro)

NOTA – I canali Mediasport Group sono visibili sulle seguenti frequenze del digitale terrestre: Piemonte LCN601, Lombardia LCN645, Veneto LCN675, Liguria LCN684, Trentino Alto Adige LCN117, Friuli Venezia Giulia LCN173, Emilia-Romagna LCN219, Toscana LCN296, Lazio LCN 185. Tutte le altre regioni sono coperte dal canale 814 Sky MS Channel.

