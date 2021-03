L’Apu Udine si stringe attorno a Federico Mussini dopo il grave infortunio

Il responsabile dell’Apu Medical Area Alessandro Grassi ha comunicato l’esito degli esami ai quali si è sottoposto Federico Mussini qualche giorno fa, dopo l’incidente nella parte finale dal match disputato dall’Apu Old Wild West al palasport di Asti contro Torino: “Mussini si è sottoposto a una risonanza magnetica ed è stato visitato dal professor Araldo Causero, direttore della Clinica Ortopedica universitaria di Udine. L’atleta ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro”.

A causa dell’infortunio, occorso nella gara contro la Reale Mutua Torino, Federico Mussini dovrà sottoporsi all’intervento chirurgico in tempi rapidi. Attorno al giocatore natìo di Reggio Emilia si sono perciò stretti tutti i compagni di squadra e la società friulana.

Alberto Martelossi, Senior assistant coach dell’Apu Udine, ha detto: “in questi due mesi e mezzo Federico ha rappresentato per noi capacità di battere l’uomo, di creare situazioni pericolose, istinto per il canestro. Ovviamente è un ragazzo con una grande determinazione e voglia di vincere… Le sue qualità hanno dato una grande spinta alla squadra. Per Federico sarà un periodo duro, ma con la stessa idea di rilancio sarà di nuovo pronto per darci una mano il prima possibile. Gli siamo vicini, pronti a tornare a lavorare insieme. Un in bocca al lupo personale a Federico”.

Federico Mussini è arrivato a Udine a gennaio, con un ingaggio sino a fine stagione. Anche noi siamo vicini a Federico e contiamo di rivederlo in campo quanto prima possibile.