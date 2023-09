L’Assigeco Piacenza s’impone nel test sul campo di Treviglio

La Blu Basket ha completato il ciclo di amichevoli tornando a calcare il parquet del PalaFacchetti in un test con l’Ucc Piacenza, tradizionale avversaria che, quest’anno, è stata inserita nel Girone Rosso della Serie A2 Old Wild West. Davanti ad oltre trecento appassionati, la formazione di Alex Finelli ha alternato i suoi dieci “senior” a disposizione, aggiungendo tempo al lavoro di amalgama della squadra e di formazione del gruppo. Sotto il profilo tattico, si sono visti diversi quintetti, con particolari esperimenti sui due americani: Pacher provato anche come centro e Harris messo in cabina di regia. Nella formazione biancorossoblù, dove ha giocato anche l’ex Sabatini, non è entrato in campo lo statunitense Skeens. I quattro periodi di gara si sono chiusi con il punteggio complessivo di 75-89 per gli emiliani, con parziali 28-27, 15-26, 16-23, 16-13.

La preparazione della Gruppo Mascio ora volge al primo impegno ufficiale, rappresentato dalla SuperCoppa. I biancoblù, inseriti nel Girone B, entreranno in gioco dopo la fida tra Urania Milano e JuVi Cremona di sabato 9 settembre. La Blu Basket farà visita alla JuVi maetedì 12 (ore 20:30, al PalaRadi di Cremona) e ospiterà l’Urania venerdì 15 (ore 20:00, al PalaFacchetti di Treviglio).

Domenica 10 settembre, in Piazza Setti a Treviglio, alle 20:30 ci sarà la presentazione ufficiale della squadra e dell’intera famiglia Blu Basket.

UFF.STAMPA BLU BASKET TREVIGLIO