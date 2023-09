Latina, a porte chiuse la Supercoppa contro la Luiss. Prevista diretta Youtube

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente che la partita casalinga di Supercoppa di Serie A2 Old Wild West tra i nerazzurri e la Luiss Roma, in programma per sabato 9 settembre 2023, si giocherà alle ore 20:30 sul parquet della palestra dell’Istituto Vittorio Veneto in via Gioberti a Latina.

Si è reso necessario spostare la gara al Vittorio Veneto a causa dell’impossibilità di utilizzare il PalaBianchini in cui sono ancora in esecuzione i lavori per l’ottenimento dell’agibilità dello stesso.

Considerato anche il fatto che al Vittorio Veneto, avendo una capienza irrisoria che non consente l’accesso ai numerosi tifosi ospiti e casalinghi, la società, suo malgrado, ha deciso di disputare la gara rigorosamente a porte chiuse, dando però la possibilità ai tifosi di poter seguire la partita in diretta streaming sul proprio canale You Tube al link seguente

Diretta Streaming sul canale You Tube Latina Basket



–Donatella Schirra Ufficio Stampa Benacquista Assicurazioni Latina Basket