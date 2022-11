Latina, Ivan Alipiev convocato in Nazionale. Posticipata la partita con Torino

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente che la gara valevole per la settima giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West in programma alle ore 18:00 di domenica 13 novembre 2022 al PalaBianchini, tra i nerazzurri e la Reale Mutua Torino, in accordo con la società piemontese è stata posticipata alle ore 20:30 di mercoledì 16 novembre 2022, sempre al PalaBianchini di Latina.

Lo spostamento si è reso necessario dalla convocazione ricevuta dall’atleta nerazzurro Ivan Alipiev per prendere parte alle gare con la Nazionale bulgara, che si terranno in Portogallo e a Cipro in occasione della seconda finestra di pre-qualificazione per Eurobasket 2025.

UFF.STAMPA LATINA BASKET