Latina non disputerà le gare restanti della stagione 23/24 al PalaBianchini

La Latina Basket e la famiglia Benacquista comunicano ufficialmente a tutti i tifosi, sponsor e sostenitori che la stagione sportiva 2023/2024 non potrà proseguire a Latina.

Con importanti sacrifici dobbiamo spostarci in un altro comune per poter disputare le nostre gare casalinghe, perché abbiamo l’obbligo morale di portare a termine il campionato.

Anche se ormai stremati e delusi, abbiamo trovato la forza per affrontare tutto questo, forza che nasce dal grande valore che abbiamo sempre dato allo sport.

Ci siamo impegnati in questi anni perché la Latina Basket fosse una società della città, di Latina, con la sua squadra ai massimi vertici e con un settore giovanile solido e in crescita costante.

Solo chi fa sport con vera passione può capire quanto abbiamo desiderato che Latina continuasse ad avere la sua squadra di basket, quanto impegno e risorse sono state messe a disposizione dello sport della nostra città di Latina.

Sabato 25 novembre 2023, Latina ha perso anche la serie A2 di basket maschile, massimo livello dilettantistico del campionato italiano di pallacanestro.

Comunichiamo pertanto che sabato 2 dicembre alle ore 19 giocheremo in casa, contro la Reale Mutua Torino e la NOSTRA CASA, per ora, sarà il Palasport Ponte Grande di Ferentino.

La Fip ha manifestato delle riserve per il nuovo campo, disponendo la disputa della gara A PORTE CHUSE.

Ulteriore amarezza in questo momento difficile che ci porta a fare importanti riflessioni, ma che non ci fa dimenticare quanto abbiamo apprezzato chi in questo momento particolare e difficile non ci ha lasciati soli, e si è anzi messo al nostro fianco cercando con noi soluzioni utili per provare a proseguire il campionato, o chi ci ha offerto collaborazione e disponibilità per dare continuità agli allenamenti.

Vogliamo quindi fare dei ringraziamenti di cuore.

Ringraziamo il Sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, il Presidente del Ferentino Basket, Igino Ficchi, e il GM Manuel Carrizo per aver prontamente accolto la nostra richiesta di ospitalità per le gare di campionato.

Un grande ringraziamento al Sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, che immediatamente ci ha ascoltato con concretezza e determinazione, unitamente agli amici di Basket Bee, Sarah Paladino e Bruno Carbone, che con un’assonanza di passione e dedizione, si sono messi al nostro fianco.

Un ringraziamento a tutti i nostri atleti, allenatori e staff della prima squadra per aver continuato ad impegnarsi con dedizione, nonostante le avversità.



E ora ci rivolgiamo a voi, ai nostri tifosi, e Vi ringraziamo perché siamo sicuri che in qualche modo continuerete a seguirci.

Continuate a fare il tifo per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, perché mai come ora, ne abbiamo veramente bisogno.

#IoTifoLatinaBasket

Siamo a disposizione di quanti con passione hanno acquistato l’abbonamento per le partite casalinghe e che non ne potranno più fruire, scrivendo a ticket@latinabasket.it entro il 31/12/2023.

UFF.STAMPA LATINA BASKET