Latina, respinto il ricorso sulla sfida con Monferrato

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket rende noto che il Collegio di Garanzia dello Sport con Prot n. 00249/2024 del 5 aprile 2024 ha comunicato:

«Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2024, presentato, in data 29 febbraio 2024, dalla società JBasket Monferrato SSD a r.l. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la società Latina Basket SSD a r.l. per la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello presso la FIP, di cui al C.U. n. 240 del 24 novembre 2023, pubblicata e comunicata con i motivi in data 30 gennaio 2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Latina Basket, è stata annullata la sanzione della perdita della gara n. 2184 a danno di Latina Basket con il risultato di 0-20, irrogata con il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale FIP, pubblicato sul C.U. n. 224 GSN del 14 novembre 2023, per la violazione dell’art. 17.1 D.O.A., e, per l’effetto, è stata omologata la suddetta gara, Casale Monferrato – Latina, con il risultato conseguito sul campo, con conferma della sanzione dell’ammenda di € 500,00, irrogata alla società Latina Basket per la violazione dell’art. 17.3 D.O.A..

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Latina Basket S.S.D. A.R.L..

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 aprile 2024.

IL PRESIDENTE IL RELATORE

F.to Vito Branca F.to Marcello de Luca Tamajo».

Doverosi ringraziamenti all’ottimo lavoro svolto dall’Avv. Matteo Sperduti, legale della società nerazzurra, che ha fatto valere le ragioni della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

UFF.STAMPA BENACQUISTA LATINA