Latina senza Lewis e Parrillo, Cantù vince agilmente

Una Latina decimata dalle assenze di Lewis e Parrillo e con Alipiev a mezzo servizio, soccombe al PalaDesio ai danni di una Cantù che, dopo un primo quarto opaco, prende il largo nel secondo quarto chiudendo la prima metà sul più diciotto. La ripresa è praticamente garbage time, con l’Acqua San Bernardo che aumenta notevolmente il margine strappando una facile vittoria.

Cantù: Rogic, Stefanelli, Severini, Baldi Rossi, Hunt

Latina: Rodriguez, Durante, Viglianisi, Cicchetti, Moretti

CRONACA – Durante da una parte e Severini dall’altra, aprono la contesa tra le due squadre. Rogic e Baldi Rossi firmano il primo break, con Cantù avanti 11-6. Moretti sblocca gli ospiti, ma Baldi Rossi e Stefanelli rimpolpano il divario sul 16-8. Cicchetti e Rodriguez ricuciono il margine, poi è Alipiev a insaccare il meno uno sul 18-17. E’ però una singola fiammata, perché dopo la parità di Fall Cantù ritrova la retta via e con Nikolic chiude avanti sul 20-18. Nel secondo periodo Cantù inizia a ritmi decisamente più alti, trovando fluidi attacchi che generano le triple di Severini e Bucarelli per il 32-25. Nikolic fa più dieci, obbligando Gramenzi a chiamare minuto di sospensione. Baldi Rossi propizia il più quattordici, con Stefanelli che lo imita poco dopo con la tripla del 49-32. Trama che non cambia con la formazione di Sacchetti che va al riposo avanti 54-36. Dopo la pausa lunga la musica non cambia, con Bucarelli e Rogic a spingere i compagni sul 60-36. Latina non trova più il canestro e l’Acqua San Bernardo vola via con Baldi Rossi e Severini a fare più trenta dopo venticinque minuti di gara. Latina perde pure Viglianisi espulso, facendo calare il sipario. Cantù dilaga con il finale che serve solo a sancire il punteggio: al PalaDesio finisce 90-62.

CANTU’ LATINA 90 62

Acqua S.Bernardo Cantù: Rogic 13, Stefanelli 11, Severini 13, Baldi Rossi 22, Hunt 4; Berdini, Da Ros, Bucarelli 12, Nikolic 15, Borsani. All.: Sacchetti

Benacquista Latina: Durante 12, Cicchetti 10, Rodriguez 10, Viglianisi, Moretti 11; Cacace 7, Fall 7, Alipiev 3, Collazo, Donati 2. All.: Gramenzi

Arbitri:Nuara, Grazia, Di Martino Parziali:20-18, 34-18, 19-11, 17-15