LNP – Eletti gli Mvp Lanieri del mese di dicembre: sono Ambrosin, Roderick e Loschi

Lega Nazionale Pallacanestro e Lanieri comunicano i vincitori dei premi di Mvp Lanieri del mese per dicembre 2020, in Serie A2, nei due gironi Verde e Rosso, e Serie B.

I vincitori sono stati scelti da tifosi e appassionati sui canali social LNP: nelle 24 ore disponibili per ciascuna votazione, sono state quasi 2.800 le preferenze totali espresse.

Ad aggiudicarsi i riconoscimenti i giocatori, selezionati tra quattro differenti candidati per ogni categoria, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sommando le interazioni sugli account Facebook e Instagram di LNP.

Ecco gli Mvp Lanieri per dicembre 2020.

MVP LANIERI SERIE A2 GIRONE VERDE – DICEMBRE 2020

LORENZO AMBROSIN (Bertram Tortona)

Un primo mese di campionato da assoluto protagonista per l’esterno classe ’97 della capolista imbattuta Bertram, 195 centimetri di altezza, eletto con il 41% dei voti. Nelle sette gare disputate, tutte vinte dalla formazione bianconera, ha avuto una media di 14.6 punti in soli 20.4 minuti, con 3.1 rimbalzi. Ambrosin, giunto in estate a Tortona dopo tre anni ad Agrigento, ha fatto registrare delle grandi prestazioni, in particolare, nelle ultime due sfide del 2020: 20 punti in 21 minuti con 5/7 da 3 nel colpo esterno di Milano con l’Urania e 22 punti in 26 minuti nel successo casalingo su Verona, sempre con 5/7 da oltre l’arco.

MVP LANIERI SERIE A2 GIRONE ROSSO – DICEMBRE 2020

TERRENCE RODERICK (Unieuro Forlì)

Super mese di dicembre per Terrence Roderick e la sua Unieuro Forlì, senza sconfitte nel girone Rosso. L’ala Usa del 1988, 200 centimetri, ha vissuto sei gare a tutto campo, con una media di 19.2 punti, 8.7 rimbalzi e 4.3 assist, in 30.3 minuti. Roderick, da anni protagonista del secondo campionato nazionale, ha vinto con il 43% delle preferenze; è sempre andato in doppia cifra per punti nelle sei partite disputate e ha costantemente superato quota 20 nell’indice di valutazione FIBA, a dimostrazione di una grande continuità di rendimento.

MVP LANIERI SERIE B – DICEMBRE 2020

FEDERICO LOSCHI (Real Sebastiani Rieti)

A imporsi in Serie B, con il 34% dei voti, è Loschi, esterno classe ’90, 195 centimetri, sceso nel terzo campionato nazionale dopo otto stagioni consecutive tra Legadue e Serie A2: una carriera che lo ha visto anche centrare una promozione nella massima serie, con Trieste nel 2018. Per Loschi una media di 23.3 punti in 32.5 minuti, con 4.8 rimbalzi, 2.5 assist e grandi percentuali: 59% da 2 e 57% da 3. Sempre oltre i 20 punti realizzati, ha trascinato l’ambiziosa Real Sebastiani a quattro successi in altrettanti incontri nel girone D1.

Gli Mvp del mese saranno premiati con un trofeo e una giacca su misura Lanieri.

Area Comunicazione LNP