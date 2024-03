Luca Vencato eletto MVP italiano di febbraio in Serie A2 Old Wild West

Reale Mutua Basket Torino si congratula con il proprio atleta Luca Vencato per aver vinto il premio di MVP italiano del mese di febbraio in Serie A2 Old Wild West.

Il playmaker gialloblù si è rivelato un autentico protagonista in un mese in cui la Reale Mutua ha conquistato tre vittorie in altrettante partite, contro Cremona, Chiusi e Piacenza. In questi tre incontri, Vencato ha registrato medie di 13.3 punti (tirando con il 56% dal campo), 7 rimbalzi, 7 assist e 1.3 recuperi, a dimostrazione della sua versatilità.

Proprio nell’ultima partita in casa contro Piacenza del 19 febbraio, Vencato ha chiuso con 18 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, diventando l’unico giocatore insieme ad Albano Chiarastella (Agrigento) ad aver registrato una prestazione da 18+ punti, 8+ rimbalzi e 8+ assist in questa stagione di Serie A2 Old Wild West.

UFF.STAMPA BASKET TORINO