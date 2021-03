Mantova cresce nella ripresa e piega Trapani alla Grana Padano Arena

Seconda vittoria di fila per la Staff Mantova che supera Trapani 75-64 a seguito di un’ottima prova nel secondo tempo. Nel finale i siciliani accorciano le distanze e salvano la differenza punti negli scontri diretti.

La gara inizia su ritmi elevati con Trapani e Mantova che costruiscono tanto, ma non vengono premiate dalle percentuali. Il primo allungo lo dà la formazione siciliana affidandosi a Pianegonda e Corbett. Mantova risponde con Ceron, ma non riesce a trovare la giusta continuità offensiva. Trapani cresce col passare dei minuti e arriva al +10 (8-18 al 7’). Negli ultimi tre minuti la Staff serra le maglie in difesa e accorcia le distanza trovando canestri difficili con Veideman e Weaver. Al 10’ è 15-18.

Il secondo quarto vede Trapani scappare sul +9 grazie alla buona precisione di Miller e Corbett dalla lunga distanza. La Staff non segna per 5 minuti mostrando poca fluidità in attacco, nonostante l’ottima prova difensiva (soprattutto di Ferrara su Renzi). La svolta arriva solo con Rain Veideman che con una serie di azioni personali riesce a riportare Mantova a -3. Trapani risponde immediatamente con Nwohuocha, ma ancora Veideman fissa il risultato sul 31-31 all’intervallo.

Mantova rientra dagli spogliatoi mostrando tutto un altro ritmo e aggredendo gli avversari. La Staff cresce col passare dei minuti sia in attacco che in difesa. Trapani si schianta contro il muro biancorosso, mentre i padroni di casa approfittano del momento per prendere il largo. Veideman e Ghersetti guidano i virgiliani sul +10. Le palle recuperate alimentano la fiducia di Mantova che vola sul +15. Dopo il timeout di coach Parente, Trapani accorcia a -9, ma al 30’ il tabellone recita 55-43.

Trapani prende le contromisure a Mantova concedendo meno rispetto al quarto precedente, ma in attacco non riesce a costruire il break per rientrare completamente in partita. Per la Staff si scatena Weaver, autore di un quarto da 8 punti e 3 rimbalzi offensivi. Il pivot americano diventa un punto di riferimento per l’attacco e la difesa di casa, mentre Trapani si affida a tre bombe di Palermo per rimanere in gara. La 2B Control arriva a -8, ma dopo il minuto di sospensione di Di Carlo torna a +14. Due liberi nel finale segnati da Palermo permettono agli ospiti di accorciare a -12 e salvare la differenza punti.

Staff Mantova – 2B Control Trapani 75-64 (15-18, 16-13, 24-12, 20-21)