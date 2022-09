Marini guida Treviglio al successo contro JB Monferrato

Ultimo test stagionale per la Novipiù Monferrato Basket prima del debutto ufficiale in Supercoppa contro Torino, gara in programma per sabato 10 settembre. I ragazzi di coach Andrea Valentini hanno affrontato la Blu Basket Treviglio, compagine ostica con un roster di alto livello che ritroverà da avversaria in campionato. Nel quintetto base Ellis, Castellino, Formenti, Carver e Martinoni. Lucio Redivo è stato tenuto precauzionalmente a riposo così come Gianmarco Leggio in vista della sfida di sabato. Rientrano invece Matteo Formenti e Luca Valentini.

I primi due quarti sono stati pressoché in equilibrio, con le squadre che si sono risposte punto su punto. Martinoni e Marini sono i primi realizzatori; Travis Taylor fa valere la propria prestanza fisica sotto canestro, mentre Quinn Ellis si rende pericoloso sia dalla distanza che in penetrazione. Formenti scalda il pubblico con una tripla che vale il 16-14. Nel finale di quarto si alzano i ritmi di gioco e per la Novipiù entrano sul parquet Poom e Valentini. Cerella riporta in vantaggio i suoi sul 19-20, gli risponde Ghirlanda con due liberi su due e poi capitalizzando un pregevole assist di Ellis. Il primo periodo termina con una tripla ancora di Cerella che vale il 23-23. Nel secondo quarto i ritmi si fanno decisamente più elevati: Monferrato si difende bene, vanno a referto anche Castellino e Poom, Martinoni porta i suoi sul 31-27. Treviglio risponde con un super Clarck, in grande spolvero, seguito a ruota da Taylor e Sacchetti. Il primo tempo si chiude sul 45-49 con un canestro sulla sirena di Martinoni da oltre metà campo.

Al rientro i ragazzi di coach Carrea difendono il vantaggio e provano ad allungare di qualche punto sempre con Clarck. Una tripla di Poom riavvicina i suoi, ma è pronta la risposta sempre dall’arco di Giuri. Nel finale c’è spazio anche per il giovane Mele. Il terzo periodo si chiude con Lombardi che segna prima da due punti e poi con una tripla che vale il 60-66. Nell’ultima frazione di gioco la squadra ospite aumenta il livello fisico sfruttando la profondità del roster a disposizione e facendo ruotare tutti gli effettivi. Coach Valentini gestisce le energie dei suoi in vista degli imminenti impegni di Supercoppa. Molti minuti per Aaron Carver che, avendo saltato i primi due test, è alla ricerca del ritmo di gioco, ma anche per il giovane Poom, alla prima stagione tra i senior. La gara termina con il punteggio di 77-91 per Blu Basket Treviglio che ha messo in mostra tutto il suo potenziale di fuoco e si conferma sicura contendente ad un campionato di vertice.

NOVIPIU MONFERRATO BASKET – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO

(23-23; 22-26; 15-24; 17-18)

NOVIPIU MONFERRATO BASKET: Giovannelli ne, Castellino 5, Bialkowski ne, Ellis 9, Carver 14, Mele, Valentini, Formenti 15, Martinoni 17, Ghirlanda 7, Soodla ne, Poom 10. Coach: Andrea Valentini.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Giuri 8, Lombardi 11, Clarck 12, Maspero 3, Bruttini 6, Corona, Taylor 6, Resmini, Cerella 12, Abati Tourè 5, Marini 23, Sacchetti 5. Coach: Michele Carrea.

Uff.Stampa JB Monferrato