Memorial Fabrizio Di Flavio – Latina supera in rimonta Roseto

Dopo il primo scrimmage di mercoledì scorso con la Virtus Cassino, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha disputato un’ulteriore partita amichevole, stavolta in esterna sul parquet del palazzetto di Penne (Pescara) dove si è confrontata con la Pallacanestro Roseto, guidata dall’ex coach nerazzurro Franco Gramenzi. Nel roster del team abruzzese altri due volti noti, Giordano Durante e Mitchell Poletti, entrambi ex giocatori del club pontino. I nerazzurri hanno vinto la gara e si sono aggiudicati il premio del 2° Memorial Fabrizio Di Flavio.

A differenza della precedente uscita, in questa occasione oltre ad Alexander Cicchetti anche Salvatore Parrillo è stato tenuto precauzionalmente a riposo per affaticamento muscolare. Entrambi riprenderanno ad allenarsi con il gruppo già da lunedì.

Al termine della gara le parole del capo allenatore Giuseppe Di Manno: «È stata una partita molto fisica, che abbiamo affrontato con le rotazioni ridotte. Sicuramente si è trattato di un ottimo allenamento per i ragazzi che hanno giocato. Come accaduto nella prima uscita, anche in questo caso non conta il risultato, ma è importante aver visto da parte della squadra una buona reazione e la volontà di continuare a lottare fino all’ultimo minuto».

La Benacquista, dopo il giorno di riposo previsto per domenica, continuerà la preparazione in palestra e il prossimo impegno è in programma mercoledì 6 settembre quando i nerazzurri disputeranno una partita amichevole di prestigio con la VL Pesaro, compagine di Serie A. Anche in questo caso l’incontro sarà disputato in trasferta, in occasione del 1° Memorial Attilio Pierini al PalaCingolani- Pierini di Recanati (AN).

𝗣𝗔𝗟𝗟𝗔𝗖𝗔𝗡𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗥𝗢𝗦𝗘𝗧𝗢-𝗟𝗔𝗧𝗜𝗡𝗔 𝗕𝗔𝗦𝗞𝗘𝗧 𝟲𝟵-𝟳𝟭 (𝟮𝟮-𝟭𝟰; 𝟯𝟴-𝟯𝟮; 𝟱𝟲-𝟰𝟰)

𝗥𝗢𝗦𝗘𝗧𝗢: Durante 1, Maiga, Poletti 19, Marcucci, Fabris n.e., Dervishi, Donadoni 9, Thiam 13, Guaiana 5, Tamani 5, Klyuchnyk, Santiangeli 17. Coach: Gramenzi.

UFF.STAMPA LATINA BASKET