Nasce il Nardò Basket: nuova struttura societaria e nuova denominazione

Una nuova denominazione e un nuovo assetto societario per il club granata

Una nuova struttura societaria per il club neretino a seguito del passaggio di consegne della famiglia Durante: Cesare Barbetta, Tommaso Greco e Marco Papadia sono i nuovi proprietari del Nardò Basket, che, contestualmente, cambia denominazione dalla passata “Pallacanestro Nardò”.

I tre avranno rispettivamente il ruolo di amministratore, presidente e vicepresidente, del club.

Tommaso Greco, amministratore unico di HDL, già dallo scorso anno title sponsor granata, nonché gruppo leader nel settore della logistica grazie alla sua esperienza ultraventennale nel settore, sposa il progetto di Cesare Barbetta e Marco Papadia, con cui condivide valori e ambizioni circa il mondo della pallacanestro.

Il club granata continuerà a perseguire obiettivi di natura sportiva, senza venir meno all’impegno nei confronti del territorio, del sociale, della beneficenza: dei temi da sempre posti in primo piano da parte della società.

Al tempo stesso, per duplice volere della società uscente, nonché della nuova, viene rinnovato il legame nei confronti della figura di Andrea Pasca: il faro che guida il Nardò Basket e che mai cesserà di illuminare la squadra.

“Sono onorato di essere entrato a far parte del Nardò Basket e di questo ringrazio tutta la squadra ed in particolar modo Cesare Barbetta e Marco Papadia che mi hanno consentito di condividere con loro la passione per il basket. La volontà mia – afferma Tommaso Greco – e del nuovo gruppo dirigenziale è quella di sviluppare un progetto vincente che possa portare questa squadra a raggiungere obiettivi ambiziosi. Oggi più che mai chiedo ai tifosi e a tutti gli appassionati di sostenere questa nuova avventura che porterà Nardò sempre più in alto nel palcoscenico cestistico nazionale: noi siamo pronti alla sfida!”

Uff stampa Nardò Basket