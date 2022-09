Npc Rieti, bel test contro la Luiss

By

Un bel test, quello andato in archivio contro la Luiss, formazione ben attrezzata di B. La giusta intensità, buone trame, e sprazzi di talento che hanno appassionato i 300 spettatori presenti al PalaSojourner.

LA GARA — Primo quarto col solito Geist protagonista. L’americano ha predicato basket dal palleggio; il resto lo ha fatto un Tortù già in forma campionato e le triple di Maurizio Del Testa. Parziale importante, 32 a 9, con tanto di giocata da applausi del giovane Naoni. Spazio alla panchina ed alle rotazioni per i due tecnici. La gara resta a senso unico, nonostante la Luiss trovi con Fallucca interessanti soluzioni dal perimetro. La Kienergia gioca e si diverte, Rotondo dalla media fa male, e Rieti vince anche il secondo parziale 22 a 14. Il terzo parziale, spazio alle difese, con la Kienergia che concede solamente 7 punti( 14-7 il punteggio). Nel quarto e ultimo periodo invece viene fuori la Luiss con prepotenza. La Kienergia si lascia un pò andare beccando un 22 a 15 di parziale. La gara termina comunque 83 a 52 in favore dei ragazzi di Ceccarelli.

NPC RIETI : Zugno 7, Geist 11, Del Testa 6, Tucker 8, Tortù 12, Timperi 8, Rotondo 8, Naoni 5, Nonkovic 4, Jhon 2, Melchiorri 9 all Ceccarelli

PARZIALI: 32-9; 22-14; 14-7; 15-22

Uff.Stampa NPC Rieti