Npc Rieti, Darryl Tucker è arrivato in città

Darryl Tucker è sbarcato questa mattina intorno alle 11:30 presso l’aeroporto di Fiumicino. Mentre i compagni saranno impegnati nella prima amichevole stagionale contro Scafati, in programma alle 17:30 presso il Pala Luiss di Roma, Tucker si sottoporrà alle visite mediche qui a Rieti per poi, nel tardo pomeriggio, iniziare la sua avventura in maglia NPC con un allenamento individuale. Nella giornata di Domenica verrà affidato al Preparatore Atletico Simone Passacantando per i test fisici iniziali.

Lunedì sarà aggregato alla squadra con doppia seduta in attesa dell’arrivo di Geist, previsto in settimana, che andrà a completare lo scacchiere a disposizione di Coach Ceccarelli e del suo staff.

Queste le sue prime parole: “Sono contento di iniziare questa nuova avventura alla NPC. Lunedì conoscerò i miei compagni e spero, il prima possibile, anche i nostri tifosi. Sarà una lunga stagione da vivere insieme e abbiamo bisogno del vostro calore”

Ufficio Stampa NPC