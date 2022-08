Npc Rieti, definite le amichevoli preseason

By

Npc Rieti comunica ai propri tifosi il calendario degli appuntamenti e le amichevoli fissate prima dell’esordio in Supercoppa di sabato 10 settembre a Pistoia.

Ad aprire la stagione 22-23 sarà la conferenza stampa prevista il 18 agosto per le ore 15.00 presso il PalaSojourner ed aperta solo ai media, in cui il GM del Club Gianluca Martini ed il coach Gabriele Ceccarelli faranno il punto della situazione in vista dell’inizio dell’attività della prima squadra.

Alle 16.30 sempre del 18 agosto il raduno della squadra con primo allenamento fissato per le ore 18.00 (INGRESSO LIBERO PER I TIFOSI) agli ordini dello staff tecnico composto da coach Ceccarelli, coach Ruggieri e coach Auletta e del preparatore atletico Simone Passacantando.

La prima uscita è prevista il 31 agosto a Latina contro i padroni di casa della Benacquista Assicurazioni.

Seconda amichevole sabato 3 settembre al PalaSojourner di Rieti contro Chieti.

Ultima uscita, prima della Supercoppa, a Roma sul campo della Luiss mercoledì 7 settembre.

Esordio ufficiale in Supercoppa a Pistoia sabato 10 settembre alle ore 20.30.

Mercoledì 14 settembre al PalaSojourner ci sarà poi NPC Rieti – Fortitudo Bologna alle 20.30, seconda giornata del Girone Bianco della Supercoppa LNP.

Chiude il turno del Girone Bianco, sempre al PalaSojourner, la sfida tra la squadra di coach Ceccarelli ed Umana Chiusi il 17 settembre alle ore 20.30.

Nei prossimi giorni verranno comunicati nel dettaglio gli orari delle partite amichevoli nonché giorno ed ora della presentazione ufficiale della squadra alla città.

