Npc Rieti, nota sulle condizioni di Geist e Nonkovic

By

Aggiornamento infermeria in casa Kienergia. Gli esami a cui è stato sottoposto Jordan Geist, che aveva accusato un piccolo risentimento nel finale del derby contro Latina, hanno dato esiti positivi. Il giocatore ha riportato un lieve versamento ed una leggera infiammazione che però non ha interessato il legamento. Geist andrà quindi gestito, per quanto riguarda i carichi di lavoro nelle prossime settimane, ma si allenerà regolarmente con la squadra.

Per quanto riguarda Nonkovic invece si è trattato di un lieve sovraccarico al ginocchio destro. Il giocatore osserverà un pò di riposo ma non c’è nulla di preoccupante.

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne

NPC RIETI PALLACANESTRO