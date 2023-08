NPC Rieti: tutte le amichevoli della preseason 2023

By

La NPC Sporthub rende noto il calendario delle partite pre season 2023 – 2024.

I giocatori amarantocelesti saranno impegnati a Roseto martedi 29 agosto (ore 18) in un’amichevole contro i padroni di casa e venerdì 1° settembre a Campli in un torneo con Jesi, Chieti e Sant’Antimo. Nel primo match la NPC affronterà Jesi Basket (ore 18), con le finali previste per sabato 2 settembre.

Mercoledì 6 settembre (ore 18) gli uomini di coach Ponticiello torneranno in campo per una amichevole a Rieti contro Mondragone.

Dopo la parentesi di Supercoppa Italiana (prima partita il 9 settembre ore 21 in casa contro Salerno) la NPC affronterà nuovamente Roseto sabato 23 settembre, ma in questa occasione sul parquet casalingo (ore 18).

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne

NPC RIETI